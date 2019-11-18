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Ученые установили вероятную причину падения ассирийской империи

Ученые установили вероятную причину падения ассирийской империи - Фото
Висячие сады Семирамиды - художник Фердинанд Кнаб - wikipedia
18.11.2019, 06:50

Исследователи связали падение империи с изменениями климата

Американские ученые провели исследования и выяснили, что причиной падения Ассирийской империи может быть резкая смена климата и наступивший период засухи. Об этом сообщает Naked Science.

Они изучили сталагмиты из пещеры на северо-востоке Ирака, которые показали, как менялся климат. Ученым удалось узнать, что засуха началась после сильных дождей, которые изначально способствовали росту и развитию Ассирийской империи.

Долговременная засуха, вероятно, подорвала экономику государства и привела к дестабилизации ситуации в империи. 

Благодаря такому методу, ученые сумеют определять экологические изменения, а также их роль в древних исторических процессах. 

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наука ученые Ассирийская империя
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