Ученые установили вероятную причину падения ассирийской империи

Висячие сады Семирамиды - художник Фердинанд Кнаб - wikipedia

Американские ученые провели исследования и выяснили, что причиной падения Ассирийской империи может быть резкая смена климата и наступивший период засухи. Об этом сообщает Naked Science.

Они изучили сталагмиты из пещеры на северо-востоке Ирака, которые показали, как менялся климат. Ученым удалось узнать, что засуха началась после сильных дождей, которые изначально способствовали росту и развитию Ассирийской империи.

Долговременная засуха, вероятно, подорвала экономику государства и привела к дестабилизации ситуации в империи.

Благодаря такому методу, ученые сумеют определять экологические изменения, а также их роль в древних исторических процессах.

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