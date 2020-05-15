Ученые: В океанах Земли времен динозавров жили "демонические" саблезубые анчоусы

источник - twitter.com/acapomorphic

В доисторические времена анчоусы могли быть хищниками и охотиться в океанах на других рыб. Об этом, по мнению ученых, говорят найденные древние окаменелости, исследованные при помощи компьютерной томографии. На основании этих данных был составлен примерный "портрет" саблезубых анчоусов времен динозавров, пишет Science.

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Ученые Мичиганского университета исследовали окаменелости длиной около 30 см, обнаруженные в Бельгии и Пакистане. По предварительным оценкам, возраст находок составил от 41 млн до 54 млн лет, и они имели одну общую особенность - большой сабельный зуб в верхней челюсти. Исследователи назвали их Monosmilus chureloides - в легендах Южной Азии так называют демона с острыми клыками.

Ученые говорят, что найденные окаменелости (точнее, то, что ими стало) могли быть близкими родственниками современных морских рыб семейства анчоусовых, поскольку имели лучеобразные, как у сельди, плавники. Но при этом они были хищниками и охотились на других, более мелких, рыб. У современных анчоусов есть только ряд мелких зубов, которые они используют для фильтрации планктона.

По словам одного из ученых, древние анчоусы могли стать хищниками вследствие массового вымирания хищных видов рыб в океанах за 10 млн лет до того. Ответ на вопрос, почему им не удалось дожить до наших дней, исследователи пока не знают.

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