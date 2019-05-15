Ученые выяснили, куда и как долго будут лететь зонды NASA

Расстояния в Солнечной системе и куда уже добрался "Вояджер-1"

Запущенные в 1970-х годах американские космические аппараты Voyager-1, Voyager-2, Pioneer-10 и Pioneer-11 все еще летят вдаль от Солнечной системы, и хотя они перестанут функционировать задолго до того, как достигнут каких-либо объектов в глубоком космосе, интересно узнать, куда приведет их путешествие. Так начинается статья в журнале IOPscience, в которой астрономы предсказали будущее зондов NASA.

По состоянию на 2019 год "Вояджеры", как и относительно недавно запущенный аппарат New Horizons, уже покинули гелиосферу и достигли межзвездного пространства. В последний раз "Пионер-10" подал сигнал в 2003-м, "Пионер-11" замолчал намного раньше - в 1995 году.

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"Вояджер-1" пролетит мимо звезды Проксима Центавра через 16 700 лет, но не так, чтобы рядом: в 3,59 св. года. Мы удалены от этой звезды на 4,24 св. года.

Затем, примерно через 302 700 лет, зонд побывает на расстоянии менее светового года от звезды TYC 3135-52-1 (47 св. лет от нас), а еще через 3,37 млн лет пройдет на дистанции 1,27 св. года рядом со звездой Gaia DR2 в 520 световых годах от Солнца.

"Вояджер-2" и "Пионер-11" также побывают в окрестностях Проксимы Центавра, а "Пионер-10" пролетит рядом со звездой Росс 248: это красный карлик в 10,3 св. года от нас в созвездии Андромеда. Будет это через десятки тысяч лет.

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"Исследование напомнило, как же долго будут лететь космические аппараты до ближайших к Солнечной системе звезд при нынешних достижимых скоростях около 15 км/с. Пора придумать, как разгонять корабли до значительно более высоких скоростей", - подытожили астрономы.

Для просчета траекторий аппаратов и их возможных пунктов назначения были применены компьютерные симуляции с трехмерными данными о расположении и радиальных скоростях более 7,2 млн звезд.

Недавно астрономы показали изображение Вселенной с квадриллионами звезд.