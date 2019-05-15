Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 11:06

Ученые выяснили, куда и как долго будут лететь зонды NASA

Ученые выяснили, куда и как долго будут лететь зонды NASA - Фото
Расстояния в Солнечной системе и куда уже добрался "Вояджер-1"

У всех "Вояджеров" и "Пионеров" рано или поздно закончится питание, но через несколько миллионов лет - а то и быстрее! - они все-таки достигнут звезд

Реклама
Реклама

Запущенные в 1970-х годах американские космические аппараты Voyager-1, Voyager-2, Pioneer-10 и Pioneer-11 все еще летят вдаль от Солнечной системы, и хотя они перестанут функционировать задолго до того, как достигнут каких-либо объектов в глубоком космосе, интересно узнать, куда приведет их путешествие. Так начинается статья в журнале IOPscience, в которой астрономы предсказали будущее зондов NASA.

По состоянию на 2019 год "Вояджеры", как и относительно недавно запущенный аппарат New Horizons, уже покинули гелиосферу и достигли межзвездного пространства. В последний раз "Пионер-10" подал сигнал в 2003-м, "Пионер-11" замолчал намного раньше - в 1995 году.

Реклама

"Вояджер-1" пролетит мимо звезды Проксима Центавра через 16 700 лет, но не так, чтобы рядом: в 3,59 св. года. Мы удалены от этой звезды на 4,24 св. года.

Затем, примерно через 302 700 лет, зонд побывает на расстоянии менее светового года от звезды TYC 3135-52-1 (47 св. лет от нас), а еще через 3,37 млн лет пройдет на дистанции 1,27 св. года рядом со звездой Gaia DR2 в 520 световых годах от Солнца.

"Вояджер-2" и "Пионер-11" также побывают в окрестностях Проксимы Центавра, а "Пионер-10" пролетит рядом со звездой Росс 248: это красный карлик в 10,3 св. года от нас в созвездии Андромеда. Будет это через десятки тысяч лет.

Читайте также: Безос показал "Голубую Луну" для высадки на спутник Земли: видео

"Исследование напомнило, как же долго будут лететь космические аппараты до ближайших к Солнечной системе звезд при нынешних достижимых скоростях около 15 км/с. Пора придумать, как разгонять корабли до значительно более высоких скоростей", - подытожили астрономы.

Для просчета траекторий аппаратов и их возможных пунктов назначения были применены компьютерные симуляции с трехмерными данными о расположении и радиальных скоростях более 7,2 млн звезд.

Недавно астрономы показали изображение Вселенной с квадриллионами звезд.

Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, космос, исследование, зонд, Voyager, Pioneer
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 