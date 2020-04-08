Ученые-зоозащитники утверждают: частота пандемий будет только расти

Исследователи и зоозащитники считают, что пандемия коронавируса должна заставить людей отказаться от торговли животными, поскольку это способствует передаче заболеваний. Об этом сообщает BBC News Україна.
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Вспышка COVID-19 началась на китайском рынке морепродуктов в Ухане. Ученые уже несколько десятков лет обращают внимание, что некоторые заболевания передавались человеку от животных. Председатель американской организации EcoHealth Alliance Питер Дашак считает, что "частота пандемий будет только расти" из-за того, что люди делают с окружающей средой.
Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии ООН Элибазет Марума Мрема говорит, что нужно запретить рынки, где продают диких животных, чтобы попробовать предотвратить новую пандемию. Временного запрета на торговлю дикими животными, который сейчас действует в Китае из-за вспышки коронавируса, не хватит.
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Заместитель научного руководителя Зоологического сообщества Лондона Эндрю Каннингем считает, что рынки с дикими животными - это "мины замедленного действия для появления новой эпидемии".
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