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Угроза взрыва бомбы. В Нью-Йорке эвакуировали пассажиров самолета из Москвы

07.12.2020, 06:43
Угроза взрыва бомбы. В Нью-Йорке эвакуировали пассажиров самолета из Москвы - Фото
Самолет (фото - пресс-служба Аэрофлота)

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке эвакуировали пассажиров самолета, который прибыл из Москвы, после получения информации об угрозе взрыва бомбы. Об этом первым сообщил Fox News.

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В издании отмечают, что на борту находились 250 человек. В официальном Twitter-аккаунте аэропорта написали, что в аэропорту можно наблюдать работу экстренных служб, но рейсы выполняются без задержек.

Позже информацию об угрозе взрыва бомбы подтвердил пресс-секретарь служб аэропорта Нью-Йорка и Нью-Джерси Лэнис Родригес, передает NBC News.

Он отметил, что с ЧП разбиралась полиция, а одну из взлетно-посадочных полос закрывали из-за расследования. Российские пропагандистские СМИ утверждают, что речь шла о рейсе Аэрофолота SU102 Москва – Нью-Йорк, пассажиров которого около трех часов проверяли после посадки, но бомбы так и не нашли.

Расследование инцидента продолжается. Новость будет дополняться с появлением новых деталей.

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Марк Сировой
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