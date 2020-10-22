В аэропорту Львова обнаружили радиоактивный прибор: фон выше нормы в десятки раз – фото

Сейчас загрязненный радиацией прибор разместили на складе с ограниченным доступом. Ждут специалистов ГП Радон

В пограничном пункте пропуска Львов-авиа обнаружили загрязненный радиацией секстант – морской оптический прибор. Фон превышал норму в десятки раз, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Отмечается, что обнаружить прибор удалось с помощью комплекса радиационного контроля Янтарь.

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Прибор находился в почтовом грузе и направлялся в Ригу, пишут в ГПСУ. Сейчас его разместили на складе временного хранения с ограниченным доступом, ждут специалистов госпредприятия Радон.

В начале июня в Скандинавии зафиксировали рост радиации. Сообщалось, что источником может быть АЭС в России.

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Марк Сировой

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