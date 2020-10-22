UA

В аэропорту Львова обнаружили радиоактивный прибор: фон выше нормы в десятки раз – фото

22.10.2020, 14:46
В аэропорту Львова обнаружили радиоактивный прибор: фон выше нормы в десятки раз – фото - Фото
Фото - ГПСУ

Сейчас загрязненный радиацией прибор разместили на складе с ограниченным доступом. Ждут специалистов ГП Радон

В пограничном пункте пропуска Львов-авиа обнаружили загрязненный радиацией секстант – морской оптический прибор. Фон превышал норму в десятки раз, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что обнаружить прибор удалось с помощью комплекса радиационного контроля Янтарь. 

Смотрите также: Составлена карта загрязнения Европы ядерными взрывами и радиационными авариями

Прибор находился в почтовом грузе и направлялся в Ригу, пишут в ГПСУ. Сейчас его разместили на складе временного хранения с ограниченным доступом, ждут специалистов госпредприятия Радон.

Читайте также: На Марсе предложили выращивать живые щиты от радиации из "чернобыльского" грибка

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Львов радиация аэропорт прибор секстант

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Жизнь после Google, или Почему вам стоит разместить свое приложение в Huawei AppGallery

Спонсорский проектЖизнь после Google, или Почему вам стоит разместить свое приложение в Huawei AppGallery
 