В аэропорту Львова обнаружили радиоактивный прибор: фон выше нормы в десятки раз – фото
Сейчас загрязненный радиацией прибор разместили на складе с ограниченным доступом. Ждут специалистов ГП Радон
В пограничном пункте пропуска Львов-авиа обнаружили загрязненный радиацией секстант – морской оптический прибор. Фон превышал норму в десятки раз, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что обнаружить прибор удалось с помощью комплекса радиационного контроля Янтарь.
Смотрите также: Составлена карта загрязнения Европы ядерными взрывами и радиационными авариями
Прибор находился в почтовом грузе и направлялся в Ригу, пишут в ГПСУ. Сейчас его разместили на складе временного хранения с ограниченным доступом, ждут специалистов госпредприятия Радон.
- В начале июня в Скандинавии зафиксировали рост радиации. Сообщалось, что источником может быть АЭС в России.
Читайте также: На Марсе предложили выращивать живые щиты от радиации из "чернобыльского" грибка
Комментарии