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В Скандинавии зафиксировали рост радиации, источником может быть АЭС в России

В Скандинавии зафиксировали рост радиации, источником может быть АЭС в России - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
28.06.2020, 14:20

В России отрицают какие-либо проблемы на Ленинградской и Кольской АЭС

Финляндия, Норвегия и Швеция заявили о неопасном для здоровья повышении уровня радиации в Северной Европе, власти Нидерландов считают, что возможный источник находится на западе России. Об этом сообщает Independent.

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Ведомства, занимающиеся радиационной безопасностью в Швеции, Финляндии и Норвегии сообщили на этой неделе о повышении уровня радиации в Скандинавии и некоторых регионах Арктики, при этом в Швеции считают, что установить источник невозможно.

В Нидерландах, проанализировав полученные от соседних стран данные, заявили, что обнаруженные радиоактивные изотопы имеют искусственное происхождение и в качестве возможного региона их происхождения назвали запад России.

Возможным источником могло повреждение топливных элементов атомной электростанции, но конкретное местоположение источника не удается определить из-за ограниченного количества измерений, заявили в Национальном институте общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов.

В Росэнергоатоме отрицают какие-либо проблемы на Ленинградской и Кольской АЭС.

Денис Юдин
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Россия радиация АЭС
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