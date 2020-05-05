Угрозы из РФ. Инициатор сноса памятника Коневу в Праге обратился в Еврокомиссию

Ондржей Коларж (фото - facebook.com/kolarondrej)

Глава района Прага 6 Ондржей Коларж, ставший инициатором демонтажа памятника российскому маршалу Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом "осудить нападение России на государство-члена Евросоюза" из-за якобы угроз из РФ. Об этом сообщает чешское издание iROZHLAS.

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В письме Коларж написал, что в демонтаже памятника "не было ничего особенного", так как статуя была собственностью городского округа и он, как глава района, имел право распоряжаться ею в соответствии с чешским законодательством.

"Вместе с тем, акт снятия статуи с постамента вызвал совершенно неуместную реакцию со стороны Российской Федерации", - отметил он. По мнению Коларжа, Россия ответила угрозами и "совершенно неуместным" вмешательством во внутренние дела Праги и Чехии.

Дополнительно глава Праги 6 указал в письме, что "русские уже год называют нас нацистами", а его лично - "гауляйтером", и призывают чешских граждан "физически ликвидировать тех, кто поставил лайк демонтажу памятника".

По словам Коларжа, Россия ведет гибридную войну против ЕС, обвиняя Запад в фальсификации и переписывании истории. Поэтому "Европа должна показать, что такое поведение считается посягательством на ее сущность и безоговорочно осудить такие действия".

СПРАВКА. Гауляйтер - высшая партийная должность национал-социалистической немецкой рабочей партии областного уровня. Человек на этой должности осуществлял политическое руководство частью рейха и нес перед фюрером ответственность за вверенную ему сферу власти. Назначался и смещался фюрером, и подчинялся только ему или его заместителю.

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3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

23 апреля сообщалось, что мэру Праги Зденеку Гржибу дали временную охрану из-за возможной угрозы со стороны России после демонтажа памятника Коневу.

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