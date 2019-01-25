Угрозы минирования вызвали массовую эвакуацию в городах России

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Оперативные службы проверяют 11 школ Иркутска, утром в пятницу получивших электронные письма о минировании. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Ученики и педагоги эвакуированы из зданий. Родителей оповестили, детей отпустили по домам. Сейчас во всех 11 учебных заведениях работают оперативные службы. Учебный процесс будет продолжен после того, как саперы дадут письменное заключение об отсутствии угрозы", - сказал сотрудник пресс-службы.

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По его словам, на данный момент письма поступили в школы №№ 14, 27, 80, 63, 40, 55, 21, 69, 39, 38 и 23.

Ранее письма с угрозами поступили в школу №14, а также в шесть медицинских учреждений.

По данным росСМИ, много сообщений отмечалось в Чите, среди заминированных объектов называли здание городской мэрии.

Из-за сообщений об угрозе взрыва также проводилась эвакуация мэрии, а также ряда школ и больниц Якутска.

В столице Бурятии - Улан-Удэ были эвакуированы находившиеся в здании Народного хурала. Центр города перекрыли.

1 ноября 2019 года в Киеве злоумышленник сообщил о минировании Южного вокзала и центрального автовокзала, требуя деньги в обмен на безопасность людей.