Украина и Россия проведут переговоры 14 марта: подведут промежуточные итоги
14.03.2022, 00:17
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)
14 марта украинская делегация проведет видеопереговоры с представителями России. На встрече должны подвести предварительные итоги переговоров, сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", – написал Подоляк.
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