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Украина и Россия проведут переговоры 14 марта: подведут промежуточные итоги

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 00:17
Украина и Россия проведут переговоры 14 марта: подведут промежуточные итоги - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

14 марта украинская делегация проведет видеопереговоры с представителями России. На встрече должны подвести предварительные итоги переговоров, сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", – написал Подоляк.

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Александр Мясищев
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