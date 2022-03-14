Украина и Россия проведут переговоры 14 марта: подведут промежуточные итоги

14 марта украинская делегация проведет видеопереговоры с представителями России. На встрече должны подвести предварительные итоги переговоров, сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", – написал Подоляк.

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Александр Мясищев

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