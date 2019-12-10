Украина не вмешивалась в американские выборы - директор ФБР

Кристофер Рэй (Фото: EPA)

У Федерального бюро расследований США нет никакой информации о том, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью ABC News.

Рэй отверг конспирологическую теорию о том, что якобы именно Украина стоит за взломом компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США. Об этой теории упоминал президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским и в интервью каналу Fox News.

Директор ФБР призвал американцев быть осторожными с источниками информации.

21 ноября экс-советница Трампа заявила, что "вмешательство Украины" в американские выборы - фейк.

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