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Украина не вмешивалась в американские выборы - директор ФБР

Украина не вмешивалась в американские выборы - директор ФБР - Фото
Кристофер Рэй (Фото: EPA)
10.12.2019, 09:22

Кристофер Рэй призвал американцев задуматься об источниках информации

У Федерального бюро расследований США нет никакой информации о том, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью ABC News.

Рэй отверг конспирологическую теорию о том, что якобы именно Украина стоит за взломом компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США. Об этой теории упоминал президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским и в интервью каналу Fox News.

Директор ФБР призвал американцев быть осторожными с источниками информации.

  • 21 ноября экс-советница Трампа заявила, что "вмешательство Украины" в американские выборы - фейк.

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выборы в США Кристофер Рэй фбр конспирология
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