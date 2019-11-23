"Вмешательство Украины в выборы США" - это спецоперация РФ - NYT

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Россия провела многолетнюю операцию по дезинформации, чтобы переложить ответственность за вмешательство в выборы президента США в 2016 году на Украину и отвлечь внимание от себя. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет американской разведки.

По данным спецслужб, с 2017 года РФ распространяют смесь опровергнутых конспиративных теорий и реальных фактов, чтобы навести на мысль, что Украина, а не Россия, ответственна за взломы компьютеров Демократической партии и другие попытки вмешательства.

В секретном отчете, предоставленном сенаторам из Демпартии и их помощникам, сотрудники разведки США информируют, что спецоперация удалась, поскольку "необоснованные претензии просочились в заявление республиканцев".

Разведка США считает, что усилия России могут увеличиться к президентской кампании 2020 года.

Ранее сообщалось , что президент США Дональд Трамп верит в конспирологическую теорию об Украине.

Экс-советник Трампа заявил , что Украина не вмешивалась в выборы в США.

Читайте также: Свидетель ломает защиту Трампа: что сказал посол США в ЕС