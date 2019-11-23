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"Вмешательство Украины в выборы США" - это спецоперация РФ - NYT

"Вмешательство Украины в выборы США" - это спецоперация РФ - NYT - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)
23.11.2019, 07:32

В секретном отчете, предоставленном сенаторам из Демпартии и их помощникам, сотрудники разведки США информируют, что спецоперация удалась

Россия провела многолетнюю операцию по дезинформации, чтобы переложить ответственность за вмешательство в выборы президента США в 2016 году на Украину и отвлечь внимание от себя. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет американской разведки.

По данным спецслужб, с 2017 года РФ распространяют смесь опровергнутых конспиративных теорий и реальных фактов, чтобы навести на мысль, что Украина, а не Россия, ответственна за взломы компьютеров Демократической партии и другие попытки вмешательства.

В секретном отчете, предоставленном сенаторам из Демпартии и их помощникам, сотрудники разведки США информируют, что спецоперация удалась, поскольку "необоснованные претензии просочились в заявление республиканцев". 

Разведка США считает, что усилия России могут увеличиться к президентской кампании 2020 года.

  • Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп верит в конспирологическую теорию об Украине. 
  • Экс-советник Трампа заявил, что Украина не вмешивалась в выборы в США.

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