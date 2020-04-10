Украинская "Мрия" доставит в Польшу 400 тонн медицинских средств и оборудования

Фото: facebook.com/antonovua

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" 14 апреля прилетит в Варшаву: на его борту будут маски и защитные костюмы, переданные Польше из Китая. Об этом сообщает Министерство государственных активов Польши в Facebook.

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Самолет должен доставить в Польшу семь миллионов масок, несколько тысяч защитных костюмов и экранов. Общее количество рейсов, планируемых по маршруту Китай-Польша, пока не сообщается.

СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 тонн), созданный киевским КБ им. Антонова в конце 1980-х. Причина постройки - нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". П редполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет - в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.



Экипаж - 6 человек, размах крыла - 88 м, длина - 84 м, высота - 18 м, пустой вес - 250 т, при полной загрузке - 640 т, скорость - 850 км/ч, полет - 15 400 км, с грузом 200 т - 4000 км, потолок - 12 км.

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23 марта из Китая в Украину на транспортном самолете Ил-76 были доставлены экспресс-тесты на коронавирус и защитные маски.

8 апреля Украина отправила в Италию гуманитарную помощь: видео.

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