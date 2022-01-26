Украинцы застряли в Стамбуле из-за снегопада, МИД помогает. Куда обращаться
Сегодня, 26 января, украинцев, которые не смогли вылететь из Стамбула из-за снегопада, разместили в отелях и обеспечили питанием. Об этом в Twitter написал спикер МИД Олег Николенко.
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"Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой", – уточнил он.
25 января Николенко писал, что украинские дипломаты приехали в аэропорт Стамбула – для оказания помощи украинцам, которые не смогли вылететь из Турции.
В Генеральном консульстве Украины в Стамбуле просят граждан, которые не могут покинуть страну и не связались с украинскими дипломатами, обращаться за помощью на горячую линию: +90 530 612 55 77 (есть WhatsApp).
Как пишет Al Jazeera, 25 января в Стамбуле выпало аномальное количество снега – для расчистки автомагистралей направили войска. Остановился транспорт, закрыли школы и торговые центры. Тысячи граждан не смогли вылететь из страны и застряли в терминалах аэропортов.
- 9 января 2022 года на север Пакистана обрушился сильный снегопад, в результате погиб по меньшей мере 21 человек.
- Фото последствий "ледяного апокалипсиса" в конце декабря на юге Украины.
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