Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ультиматум Ирана. Роухани пытается напугать Европу

Ультиматум Ирана. Роухани пытается напугать Европу - Фото
Хассан Рухани (фото - EPA)
04.09.2019, 21:41

По словам президента Ирана, "третий шаг" Тегерана будет иметь чрезвычайные последствия

Сегодня, 4 сентября, президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что его страна готова сделать "важный шаг" по отказу от своих обязательств в ядерной сделке с мировыми державами. В то же время он заявил, что Тегеран даст Европе еще два месяца на спасение соглашения, поскольку вряд ли стороны достигнут договоренности "сегодня или завтра". Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что на заседании правительства Роухани также заявил, что Иран объявит о "третьем шаге" по сокращению обязательств и таким образом активизирует ядерную деятельность. Он отметил, что этот шаг "будет иметь чрезвычайные последствия".

  • Вчера сообщалось, что Франция готова предложить Ирану кредитную линию на $15 млрд до конца года, а за это Тегеран должен гарантировать соблюдение условий соглашения.

Читайте также: США ввели санкции против космических агентств Ирана

Напишите нам
Хассан Рухани Иран ядерное соглашение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 