Умер командир операции по срыву создания Гитлером ядерной бомбы

Йоахим Реннеберг (фото - www.ndtv.com)

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Йоахим Реннеберг скончался, не дожив один год до своего столетнего юбилея

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Вчера, 21 октября, в Норвегии скончался Йоахим Реннеберг, известный участник антигитлеровского движения Сопротивления во время Второй мировой войны, который командовал операцией по предотвращению создания нацистской Германией ядерного оружия. Об этом передает Reuters.

В свои 23 года Реннеберг в 1943 году был отобран для участия в операции "Ганнерсайд", в ходе которой участники группы проникли на секретную территорию и уничтожили завод по производству тяжелой воды компании Norsk Hydro в норвежском Веморке. Завод производил тяжелую воду или оксид дейтерия (D2O) - вещество, которое могло быть применено для производства атомной бомбы.

Группа Реннеберга спустилась на парашютах и добралась до предприятия на лыжах, проникла внутрь и взорвала здание, а затем несколько десятков километров уходила от погони по горам.

Первая попытка уничтожить завод провалилась - группа не сумела проникнуть на территорию стратегического объекта, была захвачена и казнена.

После окончания войны Реннеберг работал радиожурналистом и выступал с лекциями.

18 октября Владимир Путин на Валдайской конференции сказал: "Наша концепция - это ответ на встречный (ядерный - ред.) удар. Но агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют".

21 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года, который запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Еще в конце 2017 года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. РФ отвергает "надуманные обвинения" в нарушении договора и "осуждает действия США". Великобритания приветствовала решение Дональда Трампа. А в МИД Германии такое решение американского лидера назвали "разрушительным".

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