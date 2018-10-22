Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.10.2018, 10:49

Умер командир операции по срыву создания Гитлером ядерной бомбы

Умер командир операции по срыву создания Гитлером ядерной бомбы - Фото
Йоахим Реннеберг (фото - www.ndtv.com)

Йоахим Реннеберг скончался, не дожив один год до своего столетнего юбилея

Реклама
Реклама

Вчера, 21 октября, в Норвегии скончался Йоахим Реннеберг, известный участник антигитлеровского движения Сопротивления во время Второй мировой войны, который командовал операцией по предотвращению создания нацистской Германией ядерного оружия. Об этом передает Reuters

В свои 23 года Реннеберг в 1943 году был отобран для участия в операции "Ганнерсайд", в ходе которой участники группы проникли на секретную территорию и уничтожили завод по производству тяжелой воды компании Norsk Hydro в норвежском Веморке. Завод производил тяжелую воду или оксид дейтерия (D2O) - вещество, которое могло быть применено для производства атомной бомбы.

Группа Реннеберга спустилась на парашютах и добралась до предприятия на лыжах, проникла внутрь и взорвала здание, а затем несколько десятков километров уходила от погони по горам.

Первая попытка уничтожить завод провалилась - группа не сумела проникнуть на территорию стратегического объекта, была захвачена и казнена.

После окончания войны Реннеберг работал радиожурналистом и выступал с лекциями. 

18 октября Владимир Путин на Валдайской конференции сказал: "Наша концепция - это ответ на встречный (ядерный - ред.) удар. Но агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют".

21 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года, который запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Еще в конце 2017 года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. РФ отвергает "надуманные обвинения" в нарушении договора и "осуждает действия США". Великобритания приветствовала решение Дональда Трампа. А в МИД Германии такое решение американского лидера назвали "разрушительным".

Читайте также: США думают о прекращении еще одного ядерного соглашения - СМИ

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: нацистская Германия, Германия, ядерная программа, норвегия, адольф гитлер, ядерная бомба, сопротивление, Йоахим Реннеберг, ядерные планы, тяжелая вода
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Билборды о "закарпатских сепаратистах": открыто уголовное дело
Политика Билборды о "закарпатских сепаратистах": открыто уголовное дело
Последние кадры с живой Мариной Поплавской из "Дизель шоу" до ДТП
Происшествия Последние кадры с живой Мариной Поплавской из "Дизель шоу" до ДТП
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 