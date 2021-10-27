Умер один из лидеров антиядерного движения Сунао Цубои. Он пережил бомбардировку Хиросимы

В Японии умер один из лидеров движения против ядерного оружия Сунао Цубои, который в 1945-ом выжил после взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Об этом сообщает Kyodo.

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По информации членов семьи Цубои, он умер от аритмии, вызванной анемией, ему было 96 лет.

Цубои был председателем Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб. В 2016 году он встретился с президентом США Бараком Обамой во время его визита в Японию. Их встреча произошла в Хиросиме – городе, который первым в мире подвергся атомной бомбардировке 6 августа 1945 года.

Цубои был 20-летним студентом, когда на Хиросиму сбросили ядерную бомбу, он находился в 1,2 км от эпицентра взрыва и получил сильные ожоги.

После войны Цубои стал учителем математики и активно участвовал в антиядерном движении. Он много ездил по миру, в том числе в страны, имеющие ядерный статус – США, Индию, Пакистан – рассказывал о последствиях взрыва в Хиросиме и призывал ликвидировать атомное оружие.

СПРАВКА. Утром 6 августа 1945 года бомбардировщик армии США Enola Gay сбросил на Хиросиму ядерную бомбу. По разным оценкам, во время взрыва и в течение нескольких лет после этого погибли до 140 000 человек. Три дня спустя, 9 августа, американский бомбардировщик сбросил бомбу на другой японский город – Нагасаки, она унесла порядка 80 000 жизней.

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Наталия Медведева

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