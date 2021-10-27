UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Умер один из лидеров антиядерного движения Сунао Цубои. Он пережил бомбардировку Хиросимы

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 20:53
Умер один из лидеров антиядерного движения Сунао Цубои. Он пережил бомбардировку Хиросимы - Фото
Сунао Цубои (Скриншот видео Youtube/Euronews)

В Японии умер один из лидеров движения против ядерного оружия Сунао Цубои, который в 1945-ом выжил после взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Об этом сообщает Kyodo.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации членов семьи Цубои, он умер от аритмии, вызванной анемией, ему было 96 лет.

Цубои был председателем Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб. В 2016 году он встретился с президентом США Бараком Обамой во время его визита в Японию. Их встреча произошла в Хиросиме – городе, который первым в мире подвергся атомной бомбардировке 6 августа 1945 года.

Цубои был 20-летним студентом, когда на Хиросиму сбросили ядерную бомбу, он находился в 1,2 км от эпицентра взрыва и получил сильные ожоги.

После войны Цубои стал учителем математики и активно участвовал в антиядерном движении. Он много ездил по миру, в том числе в страны, имеющие ядерный статус – США, Индию, Пакистан – рассказывал о последствиях взрыва в Хиросиме и призывал ликвидировать атомное оружие.

СПРАВКА. Утром 6 августа 1945 года бомбардировщик армии США Enola Gay сбросил на Хиросиму ядерную бомбу. По разным оценкам, во время взрыва и в течение нескольких лет после этого погибли до 140 000 человек. Три дня спустя, 9 августа, американский бомбардировщик сбросил бомбу на другой японский город – Нагасаки, она унесла порядка 80 000 жизней.

Читайте также: Россия превращает Крым в ядерный отстойник – начальник ГУР МО

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ядерное оружие хиросима
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 