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Умер российский актер Леонид Куравлев

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 11:32
Умер российский актер Леонид Куравлев - Фото
Леонид Куравлев (скриншот видео)

На 86-м году жизни умер советский/российский актер Леонид Куравлев, который снимался в ряде советских фильмов, в частности в кино "Афоня". Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

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Куравлев с начала января лечился в Москве от пневмонии, тесты на коронавирус были отрицательными.

Куравлев был звездой советского кино, в частности исполнил роль сантехника Афанасия Борщова в комедии "Афоня", Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", Шуры Балаганова в "Золотом Теленке", Хомы Брута в фильме "Вий".

В марте 2014-го, когда Россия оккупировала Крым, подписал обращение деятелей культуры в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Крыму и Украине.

В одном из своих интервью в 2016 году призвал поддержать Путина, назвал существование России "спасением мира" и заявил, что Западу неведомы понятия "душа" и "доброта".

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Марк Сировой
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