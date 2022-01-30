На 86-м году жизни умер советский/российский актер Леонид Куравлев, который снимался в ряде советских фильмов, в частности в кино "Афоня". Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

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Куравлев с начала января лечился в Москве от пневмонии, тесты на коронавирус были отрицательными.

Куравлев был звездой советского кино, в частности исполнил роль сантехника Афанасия Борщова в комедии "Афоня", Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", Шуры Балаганова в "Золотом Теленке", Хомы Брута в фильме "Вий".

В марте 2014-го, когда Россия оккупировала Крым, подписал обращение деятелей культуры в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Крыму и Украине.

В одном из своих интервью в 2016 году призвал поддержать Путина, назвал существование России "спасением мира" и заявил, что Западу неведомы понятия "душа" и "доброта".

Летом 2021-го умер российский/советский актер Владимир Меньшов. Он поддерживал войну против Украины и давал деньги боевикам.

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Марк Сировой

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