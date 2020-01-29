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В 2019 году США установили "рекорд" по бомбардировке Афганистана

В 2019 году США установили "рекорд" по бомбардировке Афганистана - Фото
Похороны погибшего в результате атаки дрона 19 сентября 2019 года (Фото: Ghulamullah Habibi/ЕРА)
29.01.2020, 12:28

7 423 бомбы - наибольшее количество за последние 10 лет

В 2019 году США установили "рекорд" бомбардировки Афганистана, сбросив 7 423 бомбы. Об этом пишет Al Jazeera, ссылаясь на данные отчета Центрального командования ВВС США (AFCENT).

США усилили бомбардировки с тех пор, как Дональд Трамп был избран президентом в 2016 году, и Вашингтон отменил требование, согласно которому цели должны быть близкорасположенными к силам США или Афганистана, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения. Издание отмечает, что в 2009 году при Бараке Обаме было сброшено 4 147 бомб.

ООН и правозащитные организации неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ростом воздушных налетов по всей стране со стороны американских и афганских сил, которые привели к резкому увеличению числа жертв среди гражданского населения.

Всплеск военных действий наступил, когда США и талибы продолжают говорить о возможном соглашении, согласно которому американские войска будут выведены из Афганистана в обмен на гарантии безопасности. Источники, близкие к переговорам, заявили, что талибы согласились сократить количество нападений на войска США и правительства Афганистана. Вместе с тем США требуют прекращения огня, прежде чем какое-либо соглашение может быть заключено.

  • Самолет, который 27 января потерпел крушение в центральной провинции Газни в Афганистане, принадлежал Воздушным силам ВС США, однако информация о том, что он был сбит, пока не подтверждается, заявил начальник штаба ВС США генерал Дейв Голдфейн. 
  • Вместе с тем движение Талибан заявило, что его боевики в провинции Газни сбили американский военный самолет.

Читайте также: Талибан согласился на временное прекращение огня в Афганистане

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