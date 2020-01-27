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Талибы заявили, что сбили в Афганистане самолет ВС США

Талибы заявили, что сбили в Афганистане самолет ВС США - Фото
Скриншот с видео
27.01.2020, 18:20

В Пентагоне пока не подтверждают эту информацию

Движение Талибан заявило, что его боевики в провинции Газни сбили американский военный самолет. Весь экипаж самолета погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Талибана Забихуллу Муджахида.

"Самолет, осуществлявший разведывательную миссиею, был сбит в районе Садо Хель района Дех Як провинции Газни", - заявил Муджахид, добавив, что все на борту, включая высокопоставленных офицеров, погибли.

Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США, расследующий катастрофу, сказал, что ни один высокопоставленный американский чиновник не был убит, и добавил, что расследование продолжается.

Изначально появилась информация, что упал гражданский лайнер компании Ariana Afghan Airlines, однако там опровергли эту информацию. Позже в Афганистане заявили, что ни один гражданский самолет не разбился. Остается неясным, какой именно самолет упал в Афганистане и сколько погибло людей.

Иранское агентство Fars показало видео того, что, по их словам, является самолетом, который упал в Афганистане. Это самолет Bombardier E-11A с маркировкой Воздушных войск США.

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США самолет афганистан талибан
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