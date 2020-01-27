В Пентагоне подтвердили, что в Афганистане упал их самолет

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Самолет, который в понедельник потерпел крушение в центральной провинции Газни в Афганистане, принадлежал Воздушным силам ВС США, однако информация о том, что он был сбит, пока не подтверждается. Об этом в комментарии CNBC заявил начальник штаба ВС США генерал Дейв Голдфейн.

Самолет Bombardier E-11 потерпел крушение на территории, находящейся под контролем талибов.

При этом генерал не смог подтвердить информацию о том, что самолет был обстрелян. Также он не смог ничего сказать о судьбе экипажа.

Выступая перед журналистами во время брифинга в Пентагоне, министр обороны Марк Эспер заявил, что он "осведомлен о ситуации" и что ему "больше нечего сообщить в настоящее время".

Официальный представитель вооруженных сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт заявил, что причина крушения расследуется и что "нет никаких признаков того, что авария была вызвана вражеским огнем".

Изначально появилась информация, что упал гражданский лайнер компании Ariana Afghan Airlines, однако там опровергли эту информацию. Позже в Афганистане заявили, что ни один гражданский самолет не разбился.

Иранское агентство Fars показало видео того, что, по их словам, является самолетом, который упал в Афганистане. Это самолет Bombardier E-11A с маркировкой Воздушных войск США.

Вместе с тем движение Талибан заявило, что его боевики в провинции Газни сбили американский военный самолет.