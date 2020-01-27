Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Пентагоне подтвердили, что в Афганистане упал их самолет

В Пентагоне подтвердили, что в Афганистане упал их самолет - Фото
Screenshot_2
27.01.2020, 21:14

При этом в Минобороны США не подтверждают информацию о том, что самолет был атакован

Самолет, который в понедельник потерпел крушение в центральной провинции Газни в Афганистане, принадлежал Воздушным силам ВС США, однако информация о том, что он был сбит, пока не подтверждается. Об этом в комментарии CNBC заявил начальник штаба ВС США генерал Дейв Голдфейн.

Самолет Bombardier E-11 потерпел крушение на территории, находящейся под контролем талибов.

При этом генерал не смог подтвердить информацию о том, что самолет был обстрелян. Также он не смог ничего сказать о судьбе экипажа.

Выступая перед журналистами во время брифинга в Пентагоне, министр обороны Марк Эспер заявил, что он "осведомлен о ситуации" и что ему "больше нечего сообщить в настоящее время".

Официальный представитель вооруженных сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт заявил, что причина крушения расследуется и что "нет никаких признаков того, что авария была вызвана вражеским огнем".

Изначально появилась информация, что упал гражданский лайнер компании Ariana Afghan Airlines, однако там опровергли эту информацию. Позже в Афганистане заявили, что ни один гражданский самолет не разбился. 

Иранское агентство Fars показало видео того, что, по их словам, является самолетом, который упал в Афганистане. Это самолет Bombardier E-11A с маркировкой Воздушных войск США.

Вместе с тем движение Талибан заявило, что его боевики в провинции Газни сбили американский военный самолет.

Еще по теме
Напишите нам
пентагон самолет афганистан талибан bombardier
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 