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В 2021 году на Луне пройдут первые дистанционные автомобильные гонки: видео

30.11.2020, 11:33
В 2021 году на Луне пройдут первые дистанционные автомобильные гонки: видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В октябре следующего года мультимедийная компания Moon Mark совместно с частной аэрокосмической компанией Intuitive Machines планируют провести на Луне автомобильные гонки на дистанционном управлении, говорится на сайте Moon Mark.

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Предполагается, что каждая гоночная машина будет весить около 2,5 кг. Дополнительно к каждому автомобилю будет идти "комплект разгрузки" весом около 3 кг. Доставит это все на Луну беспилотный аппарат Nova-C.

Управляться гоночные авто будут командами старшеклассников. Перед этим среди школьников проведут квалификационные соревнования – победители получат право провести дистанционную гонку на поверхности Луны. Само соревнование будет проходить на пересеченной местности под объективами камер.

  • В октябре 2019 года SpaceX получила контракт на выведение к Луне беспилотного аппарата Nova-C, запуск запланирован на 2021 год – он пройдет в рамках новой лунной программы NASA "Артемида".

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Дарья Мостовая
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