SpaceX отправит на Луну посадочный комплекс Intuitive Machines

SpaceX получила контракт на выведение к Луне беспилотного аппарата Nova-C частной аэрокосмической компании Intuitive Machines из Хьюстона. Запуск посадочного модуля на ракете Falcon 9 запланирован на 2021 год и пройдет в рамках новой лунной программы NASA "Артемида", пишет пресс-служба компании Илона Маска.

Основной причиной выбора SpaceX как поставщика пусковых услуг названа низкая цена.

Разработка и отправка Nova-C частично профинансирована по контракту NASA, который предполагает развитие коммерческих систем доставки грузов на Луну.

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В мае NASA выбрало Intuitive Machines, Orbit Beyond и Astrobotic как подрядчиков для создания посадочных модулей. Intuitive Machines получили $77 млн, Astrobotic - $79,5 млн, Orbit Beyond - $97 млн.

Nova-C от Intuitive Machines - лендер для Луны с жидкостно-реактивным двигателем на жидком метане; будет способен доставить за раз в определенную точку около 100 кг груза.

В ходе первой миссии со стартом в июле 2021 года Nova-C доставит пять полезных нагрузок NASA, после чего еще около двух недель будет передавать с поверхности Луны различные данные. Разработчики утверждают, что скорость посадки перед прилунением - не выше 1 м/с.

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Astrobotic запустит свой модуль Peregrine примерно в то же самое время, только на будущей ракете ULA Vulcan Centaur. Orbit Beyond должна была отправить в путь лендер Z-01 в сентябре 2020 года, но летом компания вышла от проекта из-за неспособности выдержать сроки.

Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида". Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

Видео: Intuitive Machines