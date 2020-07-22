В Афганистане подросток расстреляла двух талибов, отомстив за смерть родителей

В Афганистане девушка-подросток Камар Гюль застрелила двух боевиков Талибана, которые пришли к ней домой

В Афганистане девушка-подросток Камар Гюль дала отпор боевикам Талибана, убившим ее родителей. Об этом сообщает BBC.

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Местные чиновники из провинции Гор рассказали, что талибы пришли к Гюль, поскольку отец девочки был сторонником правительства. Они убили ее отца и мать. Девушка взяла хранившийся у них в доме автомат АК-47 и расстреляла обидчиков, убив двоих и ранив еще нескольких.

Позже на деревню напала еще одна группа талибов в надежде отомстить девушке, однако им дали отпор местные жители и проправительственное ополчение.

В соцсетях публикуют фото, на котором, вероятно, изображена Камар Гюль, держащая в руках автомат АК-47.

Чиновники сообщили, что девочке, предположительно, от 14 до 16 лет (точный возраст неизвестен). Сейчас девушку и ее младшего брата доставили в безопасное место.

29 февраля США и Талибан подписали мирное соглашение .

США нанесли воздушный удар в ответ на нападение талибов на афганские силы в провинции Гильменд . Трамп призвал к деэскалации. 4 марта

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Владислав Сердюк

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