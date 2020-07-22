В Афганистане подросток расстреляла двух талибов, отомстив за смерть родителей
В Афганистане девушка-подросток Камар Гюль застрелила двух боевиков Талибана, которые пришли к ней домой
В Афганистане девушка-подросток Камар Гюль дала отпор боевикам Талибана, убившим ее родителей. Об этом сообщает BBC.
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Местные чиновники из провинции Гор рассказали, что талибы пришли к Гюль, поскольку отец девочки был сторонником правительства. Они убили ее отца и мать. Девушка взяла хранившийся у них в доме автомат АК-47 и расстреляла обидчиков, убив двоих и ранив еще нескольких.
Позже на деревню напала еще одна группа талибов в надежде отомстить девушке, однако им дали отпор местные жители и проправительственное ополчение.
В соцсетях публикуют фото, на котором, вероятно, изображена Камар Гюль, держащая в руках автомат АК-47.
What a boss. #qamargul pic.twitter.com/brxTYAIGuw— zé pequeno (@nazbolbaiano) July 21, 2020
Чиновники сообщили, что девочке, предположительно, от 14 до 16 лет (точный возраст неизвестен). Сейчас девушку и ее младшего брата доставили в безопасное место.
- 29 февраля США и Талибан подписали мирное соглашение.
- 4 марта США нанесли воздушный удар в ответ на нападение талибов на афганские силы в провинции Гильменд. Трамп призвал к деэскалации.
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