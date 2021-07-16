В Афганистане убили фотокорреспондента Reuters

В Афганистане во время освещения вооруженного конфликта был убит журналист международного агентства новостей Reuters Даниш Сиддики. Об этом сообщается на сайте информагентства.

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Фоторепортер погиб при столкновении между афганскими силами безопасности и войсками Талибана возле пограничного перехода с Пакистаном.

Сообщается, что афганские спецподразделения вели бои за возвращение контроля над рыночным районом Спин-Болдак. Началась перестрелка с талибами, в результате которой погибли высокопоставленный афганский офицер и Даниш Сиддики.

СПРАВКА. С 2010 года Сиддики работал фоторепортером в информагентстве Reuters. Он освещал войны в Афганистане и Ираке, протесты в Гонконге, землетрясения в Непале. В 2018 году он получил Пулитцеровскую премию за фотографии, сделанные в Мьянме, где он освещал кризис беженцев рохинджа.

В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.

В апреле 2021-го Байден заявил, что окончательно завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США.

9 июля сообщалось, что Талибан заявил: его войска контролируют уже якобы 85% территории Афганистана. По словам талибов, они захватили более трети из 400 районов страны с тех пор, как США ускорили вывод контингента в начале мая.

14 июля талибы захватили населенный пункт Спин-Болдак и расположенный в нем КПП на границе с Пакистаном.

15 июля Талибан предложил властям Афганистана перемирие на три месяца при условии освобождения семи тысяч боевиков.

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Оксана Житнюк

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