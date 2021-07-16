В Афганистане убили фотокорреспондента Reuters
16.07.2021, 13:43
Danish Siddiqui (Фото из Twitter)
В Афганистане во время освещения вооруженного конфликта был убит журналист международного агентства новостей Reuters Даниш Сиддики. Об этом сообщается на сайте информагентства.
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Фоторепортер погиб при столкновении между афганскими силами безопасности и войсками Талибана возле пограничного перехода с Пакистаном.
Сообщается, что афганские спецподразделения вели бои за возвращение контроля над рыночным районом Спин-Болдак. Началась перестрелка с талибами, в результате которой погибли высокопоставленный афганский офицер и Даниш Сиддики.
СПРАВКА. С 2010 года Сиддики работал фоторепортером в информагентстве Reuters. Он освещал войны в Афганистане и Ираке, протесты в Гонконге, землетрясения в Непале. В 2018 году он получил Пулитцеровскую премию за фотографии, сделанные в Мьянме, где он освещал кризис беженцев рохинджа.
- В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
- В апреле 2021-го Байден заявил, что окончательно завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США.
- 9 июля сообщалось, что Талибан заявил: его войска контролируют уже якобы 85% территории Афганистана. По словам талибов, они захватили более трети из 400 районов страны с тех пор, как США ускорили вывод контингента в начале мая.
- 14 июля талибы захватили населенный пункт Спин-Болдак и расположенный в нем КПП на границе с Пакистаном.
- 15 июля Талибан предложил властям Афганистана перемирие на три месяца при условии освобождения семи тысяч боевиков.
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