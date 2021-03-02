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В Афганистане убили трех сотрудниц телеканала

02.03.2021, 22:44
В Афганистане убили трех сотрудниц телеканала - Фото
Фото: EPA

В афганском городе Джелалабад неизвестные застрелили трех сотрудниц местной частной телекомпании Enikas. Еще одна — тяжело ранена. Об этом сообщает BBC.

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Женщины в возрасте 18-20 лет были убиты в результате двух отдельных, но скоординированных нападений, сообщает агентство со ссылкой на полицию. Это произошло, когда они пешком возвращались домой из офиса.

В полиции рассказали, что уже арестовали главного подозреваемого. Там считают, что он связан с Талибаном.

Пострадавшая доставлена в больницу, где борется за свою жизнь.

Телеканал Enikas сообщил о 10 нанятых им женщинах, четыре из которых уже убиты, в том числе телеведущая Малалай Майванд, застреленная в декабре. Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за атаку.

В ноябре 2020 года исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявлял, что Соединенные Штаты сократят свое военное присутствие в Афганистане до 2500 военнослужащих и 2500 военнослужащих в Ираке к 15 января.



Вадим Ребрина
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афганистан талибан
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