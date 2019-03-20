В Африке работают до 200 политтехнологов "повара Путина" - росСМИ

Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

На африканских предвыборных кампаниях близкого к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина, того, кто, как считают западные разведки, финансирует в РФ фабрику троллей и наемников из ЧВК Вагнера, работают от 100 до 200 политтехнологов. Об этом сообщает Дождь.

Источники отметили, что некоторые из них начали получать государственные награды за участие в этих кампаниях, но в открытом доступе указов о награждении нет.

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"Помимо коммерческих целей и лоббирования интересов России на континенте, одна из задач - обеспечивая их работой, создать "максимально широкую сеть лояльности Пригожину среди политтехнологов", - отметил собеседник, близкий к Кремлю.

В ноябре 2018 года Bloomberg писал, что политтехнологи и наемники Пригожина работают или вот-вот начнут работать в десяти странах, называя ЦАР, Конго, Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик и Зимбабве.

"Сейчас у "пригожинцев" около 20 африканских избирательных кампаний", - уточнили два собеседника, работающих на него, не уточняя, что это за проекты и в чем их цель.

По словам собеседника, работавшего на одном из проектов в Африке, оплачиваются они очень хорошо: в два-три раза больше, чем аналогичные кампании "на выезде" (не в своем регионе) в России.

О получении участниками африканских проектов Пригожина госнаград рассказал источник, близкий к администрации президента РФ, технолог в структурах Пригожина.

Двое из них уточнили, что к награде за работу в Африке был представлен известный петербургский политолог Валентин Бианки, долгое время работавший со Справедливой Россией. По их словам, он получил орден Дружбы (один из собеседников Дождя видел этот орден), это могло произойти в последние полгода. Еще один человек, работающий на Пригожина, подтвердил, что его коллег награждают за "лоббизм интересов страны", но не стал называть никаких фамилий.

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"Среди известных людей, получавших орден Дружбы в последнее время публично - Роман Ротенберг, награжденный как руководитель тренерского штаба сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане и певец Леонид Агутин, получивший орден за большой вклад в развитие отечественной культуры", - говорится в сообщении

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, награждали ли политтехнологов, работающих на Пригожина государственными наградами за участие в избирательных кампаниях в Африке, ответил - "нет".

Пресс-служба группы компаний Конкорд, принадлежащей Пригожину, также не ответила на запрос.

Собеседник, знакомый с проектами Пригожина, говорит, что Бианки работал в Зимбабве, ЮАР и Нигерии и недавно завершил работу в Африке. О работе в ЮАР также говорят несколько общих знакомых Бианки, а в комментариях к его посту открыто пишут друзья в Facebook. В своих социальных сетях политтехнолог за последний месяц опубликовал несколько фотографий с пейзажами, напоминающими африканские, геотег в них не указан.

Еще один источник, работавший на Пригожина, также подтверждает работу Бианки в Африке и ЮАР, но считает, что политолог действовал в интересах компании Газпром и это были "частные командировки".

Человек, работавший на Пригожина, не исключает, что Бианки мог быть в разных регионах от разных заказчиков.

Сам Бианки отрицает свою работу в Африке и получение награды, от комментариев он отказался и попросил больше по этому поводу к нему не обращаться.

Работающие на Пригожина политтехнологи полагают, что такая секретность может быть связана с вопросами его безопасности.

"Все консультанты отмечают, что Россия в лице технологов Пригожина присутствует в Африке вместе с другими странами, также заинтересованными в распространении своего влияния на африканском континенте: Китаем, Францией, США. Некоторые из работников Пригожина полагают, что "африканский проект" выполняет функцию, которую в Советском Союзе брал на себя Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (позднее – РУДН): создание лояльной элиты из политиков, получивших помощь от России", - отмечается в сообщении.

16 февраля 2018 года трем компаниям и 13 россиянам (Пригожину и 12 топ-сотрудникам "Агентства интернет-исследований", то есть фабрики троллей) были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в США. Путин заявил, что это "не его проблемы".