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20.04.2019, 14:25

В Австралии бездомный потерял ручную крысу: полиция ее вернула

В Австралии бездомный потерял ручную крысу: полиция ее вернула - Фото
Фото: facebook.com/nswpoliceforc

На реакцию соцсетей обратила внимание полиция штата Новый Южный Уэльс

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Полиция Сиднея вернула 59-летнему бездомному по имени Крис его ручную крысу, которую он потерял две недели назад. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

"Крыса по имени Люси жила в картонной коробке, которую Крис обычно ставил перед собой на улице. Но однажды, когда Крис ненадолго отлучился, Люси внезапно пропала", - отмечается в сообщении.

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Крис взял лист бумаги и написал о своей пропаже, упомянув и приметы пропавшего грызуна.

Объявление бездомного настолько растрогало прохожих, что вскоре в соцсетях появились его фотографии и просьбы о помощи.

На реакцию соцсетей обратила внимание полиция штата Новый Южный Уэльс, которая начала расследование. В итоге стражам порядка удалось найти пропавшую крысу.

27 февраля 2019 года в немецком городе Бенсхайм пожарные и служба спасения животных освободили из канализационного люка крысу.

 

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Теги: полиция, Австралия, Сидней, крыса
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