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В Австралии объявили режим ЧП: назвали причину

В Австралии объявили режим ЧП: назвали причину - Фото
Фото: EPA
09.12.2019, 09:30

В результате лесных пожаров погибли три человека

Самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс объявил чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Об этом сообщает ABC-news.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям штата Дэвида Эллиотта, жители столкнулись с тем, что "может быть самой опасной неделей лесного пожара, которую когда-либо видела эта страна".

Фото: EPA

Жертвами пожаров стали три человека, повреждены более 150 домов и более 1 млн гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий.

Фото: EPA

По словам комиссара скорой помощи Доминика Моргана, врачи оказали помощь более 100 людям, в том числе 20 спасателей. Местных жителей призвали не выходить на улицу. Прогнозируется, что 10 декабря, пожарная обстановка в Новом Южном Уэльсе будет хуже, чем в пятницу.

Более 600 школ и колледжей будут закрыты завтра из-за риска пожара.

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Австралия лесные пожары
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