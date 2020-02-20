В Австралии с рельсов сошел поезд: есть погибшие и раненые - фото

Фото: Rickard Scott/Twitter

Около австралийского города Уоллен в штате Виктория с рельсов сошел скоростной поезд. Погибли два человека. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Один человек получил серьезные травмы. Его доставили вертолетом в больницу Мельбурна. Что стало причиной инцидента пока неизвестно. Медики проверяют большое количество пассажиров, но людей с серьезными травмами не много, сообщает BBC.

Поезд ехал из Сиднея в Мельбурн. Он сошел с рельсов около 19:50 по местному времени в 45 км километров от Мельбурна.

Фото: Rickard Scott/Twitter.

6 февраля в Италии с рельсов сошел скоростной поезд.

в Турции самолет выкатился за полосу и разбился. На борту был 171 пассажир. Погибли три человека. 5 февраля

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