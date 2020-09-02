В Австралии в туристической зоне поймали пятиметрового крокодила

Рептилию в связанном виде доставили на ферму по разведению крокодилов

Австралийские рейнджеры поймали в туристической зоне на севере страны морского крокодила. Пресмыкающееся было около пяти метров в длину и весило порядка 350 кг, сообщает АР.

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Несмотря на то, что родиной пойманного крокодила было море, обнаружили его в пресноводной реке неподалеку от города Кэтрин.

По наблюдениям охотников, количество крокодилов за последние годы значительно увеличилось, поскольку еще в 70-х годах прошлого века местный закон причислил их к охраняемым видам фауны.

Тем не менее, крокодилы таких размеров встречаются редко — последний раз примерно такой же экземпляр был пойман около трех лет назад, в том же регионе, отметили рейнджеры.

Крокодила уже доставили на ферму по разведению рептилий, где в дальнейшем его используют в коммерческих целях.

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Дарья Мостовая

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