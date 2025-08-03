В Австралии выпало рекордное количество снега за 40 лет – фото, видео
В нескольких районах Австралии выпало рекордное за последние десятилетия количество снега. Об этом сообщила метеоролог Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери.
По ее словам, холодный воздушный фронт 2 августа принес сильные снегопады, в результате чего в некоторых районах Нового Южного Уэльса выпало до 40 см снега.
Это самый высокий показатель со второй половины 1980-х годов.
Также, по словам Брэдбери, впервые за 10 лет выпал снег в соседнем с Новым Южным Уэльсом штате Квинсленд.
Метеоролог заявила, что изменение климата сделало погоду в Австралии более нестабильной в последние годы.
"Необычным это явление делает не только количество снега, но и его распространение, поскольку он охватывает довольно значительную часть северных равнин", – добавила она.
Сегодня в Армидейле, штат Новый Южный Уэльс, Австралия, выпало редкое для этого места количество снега, что случается раз в несколько лет.— RenderNature (@RenderNature) 2 августа 2025 года
Мощный зимний шторм обрушился на северную часть штата Новый Южный Уэльс, принеся сильный снег, дождь, гололед и сильный ветер.
В районе Армидейла и Гайры выпало до 50 см снега. pic.twitter.com/5G0t24xUvf
Редкий зимний шторм в настоящее время приносит сильный снегопад в северную часть штата Новый Южный Уэльс, Австралия.— FA EXTREME WEATHER NEWS (@FAexweather) 2 августа 2025 года
В районе Армидейла и Гайры выпало до 50 см снега — самый сильный снегопад за много лет. pic.twitter.com/Ba5wzM2omD
- 22 мая в Австралии произошло рекордное наводнение, которое привело к гибели трех человек и исчезновению одного человека. Тогда от непогоды также пострадал штат Новый Южный Уэльс.
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