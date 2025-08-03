В Австралии выпало рекордное количество снега за 40 лет – фото, видео
Австралия (Фото: @Hitchy)

В нескольких районах Австралии выпало рекордное за последние десятилетия количество снега. Об этом сообщила метеоролог Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери.

По ее словам, холодный воздушный фронт 2 августа принес сильные снегопады, в результате чего в некоторых районах Нового Южного Уэльса выпало до 40 см снега.

Это самый высокий показатель со второй половины 1980-х годов.

Также, по словам Брэдбери, впервые за 10 лет выпал снег в соседнем с Новым Южным Уэльсом штате Квинсленд.

Метеоролог заявила, что изменение климата сделало погоду в Австралии более нестабильной в последние годы.

"Необычным это явление делает не только количество снега, но и его распространение, поскольку он охватывает довольно значительную часть северных равнин", – добавила она.

В Австралии выпало рекордное количество снега за 40 лет – фото, видео
Фото: @RenderNature
  • 22 мая в Австралии произошло рекордное наводнение, которое привело к гибели трех человек и исчезновению одного человека. Тогда от непогоды также пострадал штат Новый Южный Уэльс.
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