В Австралии выпало рекордное количество снега за 40 лет – фото, видео

Австралия (Фото: @Hitchy)

В нескольких районах Австралии выпало рекордное за последние десятилетия количество снега. Об этом сообщила метеоролог Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери.

По ее словам, холодный воздушный фронт 2 августа принес сильные снегопады, в результате чего в некоторых районах Нового Южного Уэльса выпало до 40 см снега.

Это самый высокий показатель со второй половины 1980-х годов.

Также, по словам Брэдбери, впервые за 10 лет выпал снег в соседнем с Новым Южным Уэльсом штате Квинсленд.

Метеоролог заявила, что изменение климата сделало погоду в Австралии более нестабильной в последние годы.

"Необычным это явление делает не только количество снега, но и его распространение, поскольку он охватывает довольно значительную часть северных равнин", – добавила она.

Сегодня в Армидейле, штат Новый Южный Уэльс, Австралия, выпало редкое для этого места количество снега, что случается раз в несколько лет.



Мощный зимний шторм обрушился на северную часть штата Новый Южный Уэльс, принеся сильный снег, дождь, гололед и сильный ветер.



В районе Армидейла и Гайры выпало до 50 см снега. pic.twitter.com/5G0t24xUvf — RenderNature (@RenderNature) 2 августа 2025 года

Редкий зимний шторм в настоящее время приносит сильный снегопад в северную часть штата Новый Южный Уэльс, Австралия.



В районе Армидейла и Гайры выпало до 50 см снега — самый сильный снегопад за много лет. pic.twitter.com/Ba5wzM2omD — FA EXTREME WEATHER NEWS (@FAexweather) 2 августа 2025 года