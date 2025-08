В Австралії випала рекордна кількість снігу за 40 років – фото, відео

У декількох районах Австралії випав рекордний за останні десятиліття рівень снігу. Про це повідомила метеоролог Австралійського бюро погоди Міріам Бредбері.

За її словами, холодний повітряний фронт 2 серпня приніс сильні снігопади, внаслідок чого у деяких районах Нового Південного Уельсу випало до 40 см снігу.

Це є найбільшим показником з середини 1980-х років.

Також, за словами Бредбері, вперше за 10 років випав сніг у сусідньому з Новим Південним Уельсом штаті Квінсленд.

Метеоролог заявила, що зміна клімату зробила погоду в Австралії більш нестабільною в останні роки.

"Незвичайною цю подію робить не лише кількість снігу, а й його поширеність, оскільки він охоплює досить значну частину північних плоскогір’їв", – додала вона.

Rare heavy snowfall event today in Armidale, New South Wales, Australia, after several years.



A powerful winter storm has swept across northern NSW, delivering heavy snow, rain, black ice, and strong winds.



Snowfalls of up to 50 cm have been reported around Armidale and Guyra. pic.twitter.com/5G0t24xUvf