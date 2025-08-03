В Австралії випала рекордна кількість снігу за 40 років – фото, відео
Австралія (Фото: @Hitchy)

У декількох районах Австралії випав рекордний за останні десятиліття рівень снігу. Про це повідомила метеоролог Австралійського бюро погоди Міріам Бредбері.

За її словами, холодний повітряний фронт 2 серпня приніс сильні снігопади, внаслідок чого у деяких районах Нового Південного Уельсу випало до 40 см снігу.

Це є найбільшим показником з середини 1980-х років.

Також, за словами Бредбері, вперше за 10 років випав сніг у сусідньому з Новим Південним Уельсом штаті Квінсленд.

Метеоролог заявила, що зміна клімату зробила погоду в Австралії більш нестабільною в останні роки.

"Незвичайною цю подію робить не лише кількість снігу, а й його поширеність, оскільки він охоплює досить значну частину північних плоскогір’їв", – додала вона.

В Австралії випала рекордна кількість снігу за 40 років – фото, відео
Фото: @RenderNature
  • 22 травня в Австралії сталася рекордна повінь, що призвела до загибелі трьох людей і зникнення однієї людини. Тоді від негоди постраждав штат Новий Південний Уельс.
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