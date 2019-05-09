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09.05.2019, 17:29

В Австралии выпустили новые банкноты с опечаткой: фото

В Австралии выпустили новые банкноты с опечаткой: фото - Фото
Фото: Reserve bank of Australia

Купюры с опечаткой останутся в обороте

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На 46 миллионах купюр австралийских долларов обнаружили опечатку. Ее нашли спустя несколько месяцев после того, как новая банкнота номиналом $50 была запущена в оборот. Об этом сообщает BBC.

В микротексте купюры с ошибкой написано слово "ответственность" - в нем пропущена буква (вместо "responsibility" - "responsibilty"). Это официально подтвердил Резервный банк Австралии, пообещав, что исправить опечатку в будущих тиражах. Купюры с опечаткой останутся в обороте.

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На банкноте с одной стороны изображен писатель и изобретатель из коренных народов Дэвид Юнайпон, а с другой - Эдит Коуэн, первая женщина-член парламента Австралии.

С опечаткой набран текст первой речи Коуэн в парламенте: "Это большая ответственность - быть здесь единственной женщиной, и я хочу подчеркнуть необходимость присутствия здесь других женщин".

Многомиллионный тираж купюр напечатали в октябре прошлого года - с использованием новых технологий для улучшения читабельности и предотвращения подделок. На банкноте есть четыре выпуклости, чтобы ее легче было идентифицировать.

Банкнота в 50 долларов - самая популярная в Австралии, и чаще всего выдается банкоматами.

Австралия - первая страна, начавшая использовать полимерные банкноты, которые разработали в австралийском Государственном объединеним научных и прикладных исследований и представили в 1988 году.

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Теги: Австралия, деньги, курьез
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