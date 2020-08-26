В Австралии заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

Испытания на людях не дали никаких побочных эффектов

Вакцина от COVID-19, созданная учеными из Университета Квинсленда и австралийской биотехнологической корпорацией CSL, пока не дала никаких побочных эффектов в испытаниях на людях и успешно проявила себя на млекопитающих. Об этом сообщает Daily Mail.

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Соруководитель проекта по созданию вакцины, доцент Кейт Чаппелл заявил, что европейские испытания на животных, проведенные голландской компанией Viroclinics-DDL, оказались успешными.

У многих из них "иммунный ответ был лучше, чем средний уровень антител, обнаруженный у пациентов, выздоровевших от COVID-19".

Также, в прошлом месяце ученые начали вводить 120 добровольцам из Брисбена пробную вакцину. О каких-либо побочных эффектах сообщений нет.

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Ранее стало известно, что Китай уже выдал первый патент на вакцину от коронавируса. Отмечается, что тестирование на мышах и морских свинках показало, что препарат обладает хорошей иммуногенностью.

зарегистрирована "первая в мире" вакцина против SARS-CoV-2, которая "эффективна и способна сформировать устойчивый иммунитет", а также якобы "прошла все необходимые проверки". 11 августа Путин заявил, что в России

Станислав Стороженко

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