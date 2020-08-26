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В Австралии заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

26.08.2020, 15:15
В Австралии заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Angelo Carconi/EPA

Испытания на людях не дали никаких побочных эффектов

Вакцина от COVID-19, созданная учеными из Университета Квинсленда и австралийской биотехнологической корпорацией CSL, пока не дала никаких побочных эффектов в испытаниях на людях и успешно проявила себя на млекопитающих. Об этом сообщает Daily Mail.

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Соруководитель проекта по созданию вакцины, доцент Кейт Чаппелл заявил, что европейские испытания на животных, проведенные голландской компанией Viroclinics-DDL, оказались успешными.

У многих из них "иммунный ответ был лучше, чем средний уровень антител, обнаруженный у пациентов, выздоровевших от COVID-19". 

Также, в прошлом месяце ученые начали вводить 120 добровольцам из Брисбена пробную вакцину. О каких-либо побочных эффектах сообщений нет. 

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Станислав Стороженко
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