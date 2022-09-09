В Австрии уверены – Европа выдержит атаки России, "не надо впадать в обреченность и мрак"

В Кремле не ожидали, что Европа сумеет сплотиться вокруг поддержки Украины, воюющей против страны-оккупанта России, и это единство нужно сохранить во что бы то ни стало. Об этом Wiener Zeitun заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, призвав, однако, "не перегибать палку", так как "Россия остается частью истории и европейской культуры".

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"Мы уже полгода невероятно сплочены, реагируя быстро и решительно, и удивляя этим Владимира Путина. Он этого не ожидал, и мы должны защитить это любой ценой", – сказал он.

Шалленберг также заверил, что Австрия в частности и ЕС в целом "стоят за основы Устава ООН, а закон сильнейшего, закон джунглей не должен применяться".

Глава МИД Австрии уверен, что санкции на следующей неделе продлят и, возможно, расширят. Он подчеркнул – "в такой переломный момент крайне важно действовать сообща, даже если это сложно; и мы это сделаем". Шалленберг считает, что дебаты о санкциях лучше вести за закрытыми дверями, "чтобы не создавалось впечатление отсутствия единства".

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При этом, считает он, "важно чувство меры и не стоит перегибать палку" с прессованием России санкциями. Министр против полного визового запрета на посещение ЕС для всех россиян.

Также глава МИД страны считает, что "Австрия с ее историей должна уметь различать Путина и его прихвостней – и Россию с россиянами. География не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры".

На вопрос "ЕС выдержит?" он ответил утвердительно: "Не надо впадать в обреченность и мрак. Европа по-прежнему остается самым пригодным для жизни и самым богатым континентом на земном шаре, и мы это сделаем".

Ранее он заявлял, что Вена против визового бана для РФ, так как считает, что россияне якобы не знают, что их армия творит в Украине.

Євген Пилипенко

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