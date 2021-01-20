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В Австрии вместо пожилых якобы начали прививать политиков и их семьи – The Local

20.01.2021, 12:00
В Австрии вместо пожилых якобы начали прививать политиков и их семьи – The Local - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Австрии начали расследование – изучают возможные случаи, когда вместо жителей домов престарелых от коронавируса могли быть провакцинированы местные политики и их семьи, пишет местное издание The Local.

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Ранее в стране разработали правительственную программу, согласно которой прививки от COVID-19 в первую очередь должны были получить пожилые люди, а также обитатели домов престарелых. Вместо этого, по информации из различных источников, вакцину начали колоть мэрам городов, госслужащим и их родственникам.

В одной из местных прокуратур заявили, что расследуют как минимум один случай, когда руководство дома престарелых распорядилось привить от коронавируса не своих подопечных, а мэра и его окружение. При этом, и врач дома престарелых, и сам мэр это заявление опровергли.

Сейчас все случаи "нецелевой вакцинации" расследуются и если информация подтвердится, то по ним будут открыты уголовные дела.

  • 4 января 2021 года подобная ситуация произошла в Польше – там разгорелся скандал, что вместо особенно уязвимых групп населения от COVID-19 привили политиков и знаменитостей.

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Дарья Мостовая
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