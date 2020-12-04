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04.12.2020, 15:06

В Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фото

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В Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фото
В Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фото
В Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фотоВ Австрии начали массовое тестирование на COVID-19: люди выстроились в очереди – фото

Сегодня в Австрии начали массовое тестирование на наличие коронавируса Sars-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Об этом сообщает DW.

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Тестировать начали с федеральных землель Вена, Тироль и Форарльбе, пишет издание. Местные СМИ сообщают, что в Вене появились очереди у пунктов тестирования.  

DW объясняют, что власти решили проверить австрийцев на коронавирус, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса и разорвать цепи заражения на Новый год и Рождество.

Тестирование является бесплатным и добровольным Сначала людям делают экспресс-тест на антиген, а если он окажется позитивным – сделают более достоверный ПЦР-тест. Те, кто получат позитивный результат, должны будут уйти на карантин.

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Фото – ЕРА

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Теги: австрия, вена, тестирование, коронавирус, COVID-19
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