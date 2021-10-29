В Беларуси редакцию Telegram-канала NEXTA признали экстремистским формированием
В Беларуси редакции Telegram-каналов NEXTA, NEXTA Live и LUXTA признали экстремистскими организациями. Об этом пресс-служба МВД Беларуси сообщила в Telegram.
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"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA", экстремистским формированием и запрете его деятельности", – говорится в сообщении.
На канале NEXTA заявили, что у них не меньше легитимности, чем у беларуского режима, и они признают экстремистскими формированиями МВД, КГБ и "Telegram-каналы пропагандистов Беларуси".
"За убийства, пытки, насилие и разжигание розни. Против их руководителей и активных участников будут заведены уголовные дела", – говорится в сообщении NEXTA.
- 8 марта 2021-го NEXTA опубликовала первую часть фильма "Золотое дно" о богатствах Лукашенко, 27 мая появилась вторая часть фильма о связях и принципах работы Лукашенко.
- 23 мая режим Лукашенко принудительно посадил в Минске самолет Ryanair и захватил летевших на нем экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- 23 июня фильм NEXTA о богатствах Лукашенко признали в Беларуси экстремистским.
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