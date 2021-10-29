UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Беларуси редакцию Telegram-канала NEXTA признали экстремистским формированием

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 11:00
В Беларуси редакцию Telegram-канала NEXTA признали экстремистским формированием - Фото
Основатель NEXTA Степан Путило (Фото – EPA)

В Беларуси редакции Telegram-каналов NEXTA, NEXTA Live и LUXTA признали экстремистскими организациями. Об этом пресс-служба МВД Беларуси сообщила в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA", экстремистским формированием и запрете его деятельности", – говорится в сообщении.

На канале NEXTA заявили, что у них не меньше легитимности, чем у беларуского режима, и они признают экстремистскими формированиями МВД, КГБ и "Telegram-каналы пропагандистов Беларуси".

"За убийства, пытки, насилие и разжигание розни. Против их руководителей и активных участников будут заведены уголовные дела", – говорится в сообщении NEXTA.

В Беларуси редакцию Telegram-канала NEXTA признали экстремистским формированием

В Беларуси редакцию Telegram-канала NEXTA признали экстремистским формированием
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь репрессии экстремизм Nexta
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 