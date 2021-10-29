В Беларуси редакцию Telegram-канала NEXTA признали экстремистским формированием

В Беларуси редакции Telegram-каналов NEXTA, NEXTA Live и LUXTA признали экстремистскими организациями. Об этом пресс-служба МВД Беларуси сообщила в Telegram.

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"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA", экстремистским формированием и запрете его деятельности", – говорится в сообщении.

На канале NEXTA заявили, что у них не меньше легитимности, чем у беларуского режима, и они признают экстремистскими формированиями МВД, КГБ и "Telegram-каналы пропагандистов Беларуси".

"За убийства, пытки, насилие и разжигание розни. Против их руководителей и активных участников будут заведены уголовные дела", – говорится в сообщении NEXTA.

Денис Юдин

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