"Золотое дно". В Беларуси признали экстремистским фильм NEXTA о богатствах Лукашенко
В Беларуси суд признал экстремистским фильм "Золотое дно" о богатствах местного диктатора Александра Лукашенко, который сняла команда оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Соответствующая информация опубликована в республиканском списке экстремистских материалов Министерства информации Беларуси. Обратил внимание на включение в него фильма оппозиционный ресурс TUT.BY.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В списке указано, что фильм "Лукашенко. Золотое дно" был признан экстремистским еще 10 июня. Такое решение принял суд Центрального района Минска.
Также в списке есть ссылка на первоисточник фильма – YouTube-канал NEXTA. Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению.
В то же время в списке нет второй части фильма "Золотое дно", которая была опубликована в конце мая 2021-го.
Читайте также: У Лукашенко вспомнили о "гитлеровской Германии" и грозятся ответить на санкции ЕС и США
- 8 марта 2021-го NEXTA опубликовала первую часть фильма "Золотое дно" о богатствах Лукашенко, 27 мая появилась вторая часть фильма о связях и принципах работы Лукашенко
- 23 мая режим Лукашенко принудительно посадил в Минске самолет Ryanair и захватил летевших на нем экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- 22 июня сообщалось, что режим Лукашенко добивается признания лозунга "Жыве Беларусь" нацистским.
Читайте также: ЕС вводит новые санкции против Беларуси: в списке есть члены семьи Лукашенко – Йозвяк
Комментарии