"Золотое дно". В Беларуси признали экстремистским фильм NEXTA о богатствах Лукашенко

В Беларуси суд признал экстремистским фильм "Золотое дно" о богатствах местного диктатора Александра Лукашенко, который сняла команда оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Соответствующая информация опубликована в республиканском списке экстремистских материалов Министерства информации Беларуси. Обратил внимание на включение в него фильма оппозиционный ресурс TUT.BY.

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В списке указано, что фильм "Лукашенко. Золотое дно" был признан экстремистским еще 10 июня. Такое решение принял суд Центрального района Минска.

Также в списке есть ссылка на первоисточник фильма – YouTube-канал NEXTA. Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению.

В то же время в списке нет второй части фильма "Золотое дно", которая была опубликована в конце мая 2021-го.

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Марк Сировой

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