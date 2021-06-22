У Лукашенко вспомнили о "гитлеровской Германии" и грозятся ответить на санкции ЕС и США

В подконтрольном диктатору Александру Лукашенко Министерстве иностранных дел пригрозили ответить на санкции, введенные США и ЕС против Беларуси. Действия Запада у Лукашенко сравнили с "нападением гитлеровской Германии". Соответствующее заявление появилось на сайте МИД Беларуси.

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"Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединённая Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз", – говорится в заявлении беларуского МИД.

У Лукашенко назвали "откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом" заявление руководства ЕС о поддержке народа Беларуси путем введения санкций. В ведомстве утверждают, что ограничения якобы направлены против простого населения страны, и это "граничит с объявлением экономической войны".

При этом у Лукашенко пригрозили ввести ответные меры, но не уточняют – какие именно, против кого и когда.

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Оксана Житнюк

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