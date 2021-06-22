UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Лукашенко вспомнили о "гитлеровской Германии" и грозятся ответить на санкции ЕС и США

22.06.2021, 15:50
У Лукашенко вспомнили о
Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев/ЕРА)

В подконтрольном диктатору Александру Лукашенко Министерстве иностранных дел пригрозили ответить на санкции, введенные США и ЕС против Беларуси. Действия Запада у Лукашенко сравнили с "нападением гитлеровской Германии". Соответствующее заявление появилось на сайте МИД Беларуси.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединённая Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз", – говорится в заявлении беларуского МИД.

У Лукашенко назвали "откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом" заявление руководства ЕС о поддержке народа Беларуси путем введения санкций. В ведомстве утверждают, что ограничения якобы направлены против простого населения страны, и это "граничит с объявлением экономической войны".

При этом у Лукашенко пригрозили ввести ответные меры, но не уточняют – какие именно, против кого и когда.

Читайте также: Максимальный срок. У Лукашенко запросили 15 лет тюрьмы для оппозиционера Бабарико

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь александр лукашенко МИД санкции адольф гитлер США канада Великобритания евросоюз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 