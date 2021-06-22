У Лукашенко вспомнили о "гитлеровской Германии" и грозятся ответить на санкции ЕС и США
В подконтрольном диктатору Александру Лукашенко Министерстве иностранных дел пригрозили ответить на санкции, введенные США и ЕС против Беларуси. Действия Запада у Лукашенко сравнили с "нападением гитлеровской Германии". Соответствующее заявление появилось на сайте МИД Беларуси.
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"Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединённая Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз", – говорится в заявлении беларуского МИД.
У Лукашенко назвали "откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом" заявление руководства ЕС о поддержке народа Беларуси путем введения санкций. В ведомстве утверждают, что ограничения якобы направлены против простого населения страны, и это "граничит с объявлением экономической войны".
При этом у Лукашенко пригрозили ввести ответные меры, но не уточняют – какие именно, против кого и когда.
- 23 мая режим Лукашенко принудительно посадил в Минске самолет Ryanair и захватил летевших на нем оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью.
- 10 июня Европарламент предложил руководству ЕС как можно скорее принять экономические санкции против ключевых отраслей промышленности Беларуси.
- 21 июня ЕС решил заморозить активы и запретить выдачу виз 78 людям и восьми юридическим лицам. В список вошли несколько бизнесменов, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.
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