В Берлине отменили неформальный саммит Евросоюза

Событие было запланировано на ноябрь и посвящалось обсуждению политики стран ЕС в отношении Китая

Неформальный очный саммит Европейского союза, который должен был состояться в ноябре в Берлине, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Радио Свобода.

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"С точки зрения потребности ограничения контактов – это необходимый пока сигнал", – отметила Меркель, назвав опасной ситуацию с распространением коронавируса в ЕС.

Запланированный на ноябрь саммит должен был быть посвящен обсуждению политике стран Евросоюза в отношении Китая.

В сентябре в Лейпциге планировали провести саммит ЕС – Китай, он тоже был отменен из-за распространения COVID-19. Стороны провели видеоконференцию с участием Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Вчера, 15 октября, фон дер Ляйен покинула заседание Европейского совета через час после его начала, заявив, что идет на самоизоляцию.

"Меня только проинформировали, что член моего офиса получил положительный тест на СOVID-19 утром. Сама я получила отрицательный результат теста. В качестве предосторожности, я немедленно оставляю Европейский совет и самоизолируюсь", – написала она в Twitter.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 16 октября в мире обнаружили более 39 млн инфицированных коронавирусом. Умерли 1 099 469 человек, выздоровели почти 27 млн человек.

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Наталия Медведева

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