ВОЗ: Ежедневная смертность от коронавируса в Европе может в 5 раз превысить апрельский пик

Во Всемирной организации здравоохранения опять ратуют за жесткий карантин, чтобы спасти "сотни тысяч жизней"

Директор Европейского региона Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что ежедневная смертность от COVID-19 в европейских странах может в четыре или пять раз превысить показатели апреля этого года, если не будут предприняты "эффективные меры противодействия", пишет The Guardian.

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По его словам, именно в Европе регистрируется самое большое число новых случаев заболевания коронавирусом, еще девять новых стран сообщили о рекордном количестве новых заболевших – это свидетельствует о том, что COVID-19 быстро распространяется по континенту.

Ежедневное количество заболевших в 53 европейских странах в октябре начало превышать 120 000 человек. Отчасти это связано с ростом проводимых тестирований, но не следует забывать и о том, что между людьми по-прежнему происходит очень много социальных контактов, отметил Клюге.

Вместе с тем, повод для оптимизма все равно есть. Если в Европе будет ужесточен карантинный контроль, то это "может спасти сотни тысяч жизней", если же он будет ослаблен, то смертность от коронавируса резко пойдет вверх, подчеркнул чиновник ВОЗ.

10 июля 2020 года в ВОЗ заявляли, что они против введения жесткого карантина, хоть и опасаются вспышек.

25 сентября представитель ВОЗ Майкл Райан заявил, что до того как вакцина от коронавируса станет общедоступной, от COVID-19 могут умереть до 2 млн человек.

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Дарья Мостовая

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