В Болгарии суд приговорил к 30 годам тюрьмы убийцу журналистки

Фото: bgnesagency.com

Суд в Русе 22 апреля признал Северина Красимирова виновным в изнасиловании и убийстве журналистки Виктории Мариновой и вынес ему приговор - 30 лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство БГНЕС.

Согласно приговору Красимиров должен выплатить семье убитой журналистки компенсацию в 450 тысяч болгарских левов (почти $259 тысяч, - ред.). Обвиняемый полностью признал вину, поэтому удалось избежать пожизненного заключения.

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Адвокат рассматривает возможность обжаловать приговор.

7 октября 2018 года в Русе убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Маринову, которая занималась расследованием хищения средств, выделяемых из фондов Евросоюза

Журналистку изнасиловали, ударили по голове и задушили.