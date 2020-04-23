В Боснии коронавирусные ограничения признали неконституционными

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Конституционный суд Боснии и Герцеговины признал ограничения прав на свободу передвижения лиц старше 65 и младше 16 лет, введенные в стране на период эпидемии коронавируса, неконституционными и такими, которые нарушают права человека. Об этом сообщил местный новостной канал N1 со ссылкой на суд.

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Конституционный суд страны установил, что запрет "нарушает право на передвижение, гарантированное Конституцией Боснии и Герцеговины и Европейской конвенцией о правах человека".

Также суд обязал правительство страны и Главное управление гражданской защиты принять соответствующие меры на основе принятого им решения в течение пяти дней с момента его вынесения.

Решение суд принял после того, как несколько человек обжаловали ограничения в передвижении: они указывали, что их права и свободы ограничили "без достаточных на то оснований".

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3 апреля 2020 года Кабмин ужесточил список карантинных ограничений, в число которых попали меры об ограничении передвижения граждан.

10 апреля в Киевской ОГА заявили о возможном ограничении передвижения людей в выходные и на Пасху.

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