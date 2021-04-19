В Британии будут исследовать иммунитет переболевших COVID, заразив их повторно

Ученые Оксфордского университета решили провести исследование и выяснить, как будет реагировать на повторное заражение иммунная система человека, который ранее уже болел коронавирусом, а также какой уровень иммунного ответа предотвратит повторное инфицирование. Об этом идет речь в публикации на сайте университета.

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Исследование будет состоять из двух этапов.

Первый начнется в апреле этого года: половина добровольцев получат "минимальную" дозу вируса SARS-CoV-2, который распространился из Уханя. Предполагается, что такая доза не должна вызвать никаких симптомов болезни или они будут незначительными. Участников отправят в больницу на карантин на 17 дней, где они будут проходить разные обследования.

Начало второго этапа запланировано на лето текущего года. Все добровольцы будут инфицированы "стандартной" дозой вируса, итоговый объем которой будет установлен во время проведения первого этапа.

Всего в исследовании примут участие 64 человека в возрасте 18-30 лет, которые ранее переболели COVID-19, а их заражение тогда произошло естественным путем. Оно продлится 12 месяцев, участие – на добровольной основе.

Если у кого-либо из участников появятся симптомы коронавируса, то лечить их будут моноклональными антителами (антителами, вырабатываемыми иммунными клетками, произошедшими из одной плазматической клетки) американской компании Regeneron Pharmaceuticals.

По словам профессора университета Хелен МакШейн, это позволит не только разобраться в механизмах иммунной реакции на COVID-19, но и разработать более точные тесты для его диагностики.

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Дарья Мостовая

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