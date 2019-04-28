В Британии готовятся противостоять России и Китаю

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Правительство Великобритании начало разработку пакетов мер для противостояния действиям враждебных стран, прежде всего, России и Китаю, сообщает издание The Sunday Times.

В частности, там намерены изменить правила работа верхней палаты парламента – Палаты лоров. Если нововведения состоятся, члены Палаты должны будут полностью раскрывать свои активы, связанные с РФ и КНР. Также планируется принять закон о шпионстве.

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Среди других мер – высылка из страны сотрудников китайской корпорации Huawei, если их уличат в работе на китайскую разведку.

По мнению британского правительства, эти и другие меры сделают политическую систему более прозрачной, а британскую демократию – более защищенной от возможных гибридных атак.

Ранее сегодня директор ФБР Кристофер Рэй назвал вмешательство России в избирательный процесс в США серьезной политической угрозой и вызовом для контрразведки.