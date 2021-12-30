В Британии королевский гвардиец сбил ребенка и продолжил маршировать: видео
Во время патрулирования один из гвардейцев королевского караула Британии сбил ребенка и продолжил маршировать. Событие произошло возле Лондонского Тауэра и стало известно благодаря видео с TikTok, пишет DailyMail.
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На видео группа туристов фотографирует двух гвардейцев, марширующих по территории крепости. На их пути стоит девочка, которую заметил один из караула и крикнул "уступи". Она не успела среагировать и попала под ноги стражи.
Представитель министра обороны Британии сообщил изданию, что после инцидента гвардеец осмотрел ребенка.
"Дежурные гвардейцы предупредили общественность о том, что приближается патруль, но ребенок, к сожалению, неожиданно выбежал перед солдатом. Он попытался переступить ребенка и продолжил выполнять свои обязанности", — объяснил представитель.
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