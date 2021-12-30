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В Британии королевский гвардиец сбил ребенка и продолжил маршировать: видео

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 14:14
В Британии королевский гвардиец сбил ребенка и продолжил маршировать: видео - Фото
Британские гвардейцы (Фото: EPA)

Во время патрулирования один из гвардейцев королевского караула Британии сбил ребенка и продолжил маршировать. Событие произошло возле Лондонского Тауэра и стало известно благодаря видео с TikTok, пишет DailyMail.

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На видео группа туристов фотографирует двух гвардейцев, марширующих по территории крепости. На их пути стоит девочка, которую заметил один из караула и крикнул "уступи". Она не успела среагировать и попала под ноги стражи.

Представитель министра обороны Британии сообщил изданию, что после инцидента гвардеец осмотрел ребенка.

"Дежурные гвардейцы предупредили общественность о том, что приближается патруль, но ребенок, к сожалению, неожиданно выбежал перед солдатом. Он попытался переступить ребенка и продолжил выполнять свои обязанности", — объяснил представитель.

СПРАВКА. Стража Королевской гвардии отвечает за охрану официальных королевских резиденций по всей Великобритании. Они известны характерным нарядом – красными туниками и шляпами из медвежьей кожи. Гвардейцы в течение трех столетий защищают британских монархов. Считают, что у них есть рекомендации, как действовать в ситуации с препятствием и не только.
Марина Тищенко
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королевская стража гвардейцы
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