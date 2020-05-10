В Британии могут запустить систему оповещения о распространении COVID-19 - ВВС

Борис Джонсон (фото - Valda Kalnina/EPA)

В Великобритании планируют запустить систему оповещения населения страны о коронавирусе. Она будет показывать, как распространяется вирус по регионам. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Ожидается, что сегодня, 10 мая, премьер Британии выступит с заявлением о запуске системы оповещения COVID-19 для отслеживания распространения вируса SARS-CoV-2 по стране. Управлять новым инструментом будет новый "совместный центр биобезопасности", говорится в сообщении.

Система будет оценивать уровень угрозы заражения по шкале от одного до пяти и корректировать текущие показатели в зависимости от поступающих данных. Принцип ее действия станет аналогичным системе оповещения, которая уже используется в Великобритании для информирования общественности об уровне угрозы терроризма.

С 1 августа 2006 года в Британии была введена пятиступенчатая система оценки террористической угрозы, по правилам которой текущий уровень угрозы терроризма должен отображаться на сайтах министерства внутренних дел и службы безопасности (МИ-5) страны в режиме реального времени.

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21 апреля сообщалось, что в Великобритании набирают добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса.

30 апреля Борис Джонсон вышел на работу и объявил, что Британия прошла пик эпидемии.

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