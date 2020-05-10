Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Британии могут запустить систему оповещения о распространении COVID-19 - ВВС

В Британии могут запустить систему оповещения о распространении COVID-19 - ВВС - Фото
Борис Джонсон (фото - Valda Kalnina/EPA)
10.05.2020, 08:33

Система будет основываться на актуальных данных и показывать уровень вирусной угрозы для отдельных регионов страны

В Великобритании планируют запустить систему оповещения населения страны о коронавирусе. Она будет показывать, как распространяется вирус по регионам. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ожидается, что сегодня, 10 мая, премьер Британии выступит с заявлением о запуске системы оповещения COVID-19 для отслеживания распространения вируса SARS-CoV-2 по стране. Управлять новым инструментом будет новый "совместный центр биобезопасности", говорится в сообщении.

Система будет оценивать уровень угрозы заражения по шкале от одного до пяти и корректировать текущие показатели в зависимости от поступающих данных. Принцип ее действия станет аналогичным системе оповещения, которая уже используется в Великобритании для информирования общественности об уровне угрозы терроризма.

С 1 августа 2006 года в Британии была введена пятиступенчатая система оценки террористической угрозы, по правилам которой текущий уровень угрозы терроризма должен отображаться на сайтах министерства внутренних дел и службы безопасности (МИ-5) страны в режиме реального времени.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • 21 апреля сообщалось, что в Великобритании набирают добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса.
  • 30 апреля Борис Джонсон вышел на работу и объявил, что Британия прошла пик эпидемии.

Читайте также: В Великобритании разоблачили российских хакеров, пытающихся украсть разработки ученых, которые работают над созданием вакцины от коронавируса

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
Великобритания Борис Джонсон коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 система оповещения
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 