Коронавирус. Джонсон вышел на работу и заявил, что Британия прошла пик эпидемии

Борис Джонсон (Скриншот видео 10 Downing Street/Youtube)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на первой пресс-конференции, которую он провел после выздоровления от COVID-19, заявил, что страна прошла пик вспышки коронавируса, и пообещал разработать стратегию выхода из кризиса и представить ее на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Джонсон обнадежил живущих в условиях карантина британцев, но при этом призвал их пока продолжать придерживаться ограничений.

"Сегодня я могу утверждать, что мы преодолели пик этой болезни. Мы прошли пик и перешли к периоду спада, и у нас много причин надеяться на долгосрочную перспективу", – сказал Джонсон.

Британия сейчас занимает второе место в Европе по количеству погибших на COVID-19 – там умерли более 26 000 человек.

"Крайне важно, чтобы мы не потеряли контроль и не спровоцировали еще большую вспышку", – сказал Джонсон.

Он отметил, что из-за растущей безработицы и из-за того, что многие компании оказались на грани банкротства, правительство поставлено перед необходимостью разработки стратегии выхода из карантина.

Джонсон пообещал на следующей неделе представить план ослабления ограничительных мер, но подчеркнул, что сроки изменений будут зависеть от рекомендаций врачей и динамики эпидемии.

Он сказал, что первый пересмотр карантинных ограничений должен состояться до 7 мая.

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